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Adalet Bakanı Gül: "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak."
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak." - ANKARA
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