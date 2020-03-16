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Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak
11 dakika önce
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:26
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