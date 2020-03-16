Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak - Son Dakika Ekonomi

Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

11 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak, System.String[]

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Abdülhamit Gül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:26 
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