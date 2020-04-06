Adalet Bakanı Gül, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında. Nice senelere." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:14 Kaynak: AA
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