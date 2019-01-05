Adalet Bakanı Gül: "(Abd'li Heyetin Temasları) Savcıların Şahit Olduğu Konularla Soruşturmanın da...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(ABD'li heyetin temasları) Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum.
Adalet Bakanı Gül
: "( ABD
'li heyetin temasları) Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA
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