Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Abd'li Heyetin Temasları) Savcıların Şahit Olduğu Konularla Soruşturmanın da...

Adalet Bakanı Gül: "(Abd'li Heyetin Temasları) Savcıların Şahit Olduğu Konularla Soruşturmanın da...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(ABD'li heyetin temasları) Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "( ABD'li heyetin temasları) Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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