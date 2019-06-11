Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü - WASHINGTON
55 dakika önce
ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:51 Kaynak: AA
temasları kapsamında Washington
'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.
ABD Adalet Bakanlığı
binasında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.
Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ve ABD ile Türkiye
arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.
Bakan Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar gerçekleştireceği aktarıldı.
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