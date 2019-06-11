Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü - WASHINGTON
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Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü - WASHINGTON

55 dakika önce

ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.

ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.
ABD Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.
Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ve ABD ile Türkiye arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.
Bakan Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar gerçekleştireceği aktarıldı.
Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:51 Kaynak: AA
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