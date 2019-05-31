Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(ABD vatandaşı Gölge'nin tahliyesi) Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik...
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Adalet Bakanı Gül: "(ABD vatandaşı Gölge'nin tahliyesi) Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(ABD vatandaşı Gölge'nin tahliyesi) Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: " (ABD vatandaşı Gölge'nin tahliyesi) Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir. Tutuklulukta olan bir tahliye değil, infazı gerçekleşmiştir, mahkumiyetini çekmiştir. Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu'na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:52 Kaynak: AA
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