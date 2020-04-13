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Adalet Bakanı Gül: "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu.
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu.
Adalet Bakanı Gül: "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:18 Kaynak: İHA
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