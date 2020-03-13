Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir."

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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