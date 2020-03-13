Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir"

24 dakika önce

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

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Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir."

Adalet Bakanı Gül: "İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır."

Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı."

Adalet Bakanı Gül, ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin 2 hafta süreyle ertelendiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek."

Gül: "Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine bırakılması önerildi."

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir"

Adalet Bakanı Gül: Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir

Abdülhamit Gül, fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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