Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Adalet Akademisi'ni ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, Adalet Akademisi'ni ziyaret etti

22 dakika önce

Akademi çalışanları ile beraber yemek yiyen Gül, faaliyete geçecek tesisi de ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Adalet Akademisi'ni ziyaret etti, System.String[]
Akademi çalışanları ile beraber yemek yiyen Gül, faaliyete geçecek tesisi de ziyaret etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: AA
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