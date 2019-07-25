Adalet Bakanı Gül, Adalet Akademisi'ni ziyaret etti
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Akademi çalışanları ile beraber yemek yiyen Gül, faaliyete geçecek tesisi de ziyaret etti.
Akademi çalışanları ile beraber yemek yiyen Gül, faaliyete geçecek tesisi de ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: AA
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