Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül: Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:57 Kaynak: AA
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