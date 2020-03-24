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Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi.
Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:26 Kaynak: İHA
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