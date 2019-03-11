Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Adalet ve Doğruluk Dairesi İçerisinde Kalan Her Şeyin Yanındayız"

Adalet Bakanı Gül: "Adalet ve Doğruluk Dairesi İçerisinde Kalan Her Şeyin Yanındayız"

1 saat önce

- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Adalet Bakanı Gül: "Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektedir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel
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