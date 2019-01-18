Adalet Bakanı Gül, Adli Görüşme Odalarında İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül, Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulunduANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesinde bulunan Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulundu.
Adalet Bakanı Gül
, Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulundu
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Ankara
Batı Adliyesinde bulunan Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulundu. Gül, incelemelerinin ardından açıklama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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