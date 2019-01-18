Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Adli Görüşme Odalarında İncelemelerde Bulundu

Adalet Bakanı Gül, Adli Görüşme Odalarında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulunduANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesinde bulunan Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulundu

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesinde bulunan Adli Görüşme Odalarında incelemelerde bulundu. Gül, incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Ankara, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Genel Kurulu'nda Dizi ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi Kanunu Kabul Edildi 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı

Eski Eşe Kızgın Maşalı İşkenceye Mahkemeden Emsal Ceza CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti: İstanbul'da Favori Biziz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:09:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Adli Görüşme Odalarında İncelemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]