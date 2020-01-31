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Adalet Bakanı Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti"
39 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz."
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