Adalet Bakanı Gül, adliye personeliyle görüştü - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, adliye personeliyle görüştü

07.01.2021 16:35

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insanla adaletin buluşma noktasının adliyeler ve yargı kurumları olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insanla adaletin buluşma noktasının adliyeler ve yargı kurumları olduğunu belirtti.

Gül, adliyelerde görevli yazı işleri ve idari işler müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Devletin temelinin adalet, adaletin temelinin ise insan, insan hak ve onuru olduğunu söyleyen Gül, insan hak ve onuru gözetilerek adaletin güçlendirilebileceğinin, koruyup geliştirilebileceğinin altını çizdi.

Abdulhamit Gül, "Adaletin konusu da öznesi de insandır. İnsanımızla, adaletin buluşma noktası adliyeler ve yargı kurumlarıdır." ifadesini kullandı.

Adliyelerde, yargı kurumlarında çalışanların, adalet kapısını açan vatandaşın ilk gördüğü yetkililer olduğunu belirten Gül, bu kurumlardaki personeli adalet idealinin gerçekleşmesinde en önemli yapı taşı olarak gördüklerini vurguladı.

Bakan Gül, adalet kurumlarında görev yapmanın önemli ve ağır sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

Çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Gül, görevi başında şiddete maruz kalanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Abdulhamit Gül, personelin her zaman yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Gül, daha sonra farklı illere bağlanarak personelle görüştü. İlk defa bir bakanla görüşme imkanı bulduklarını belirten adliyelerde görevli personel ise kendilerine söz hakkı verildiği ve görüşlerinin alındığı için Bakan Gül'e teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül, adliye personeliyle görüştü
Adalet Bakanı Gül, adliye personeliyle görüştü
Adalet Bakanı Gül, adliye personeliyle görüştü
Adalet Bakanı Gül, adliye personeliyle görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, adliye personeliyle görüştü - Son Dakika


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