Adalet Bakanı Gül: "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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