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Adalet Bakanı Gül: "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı.
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı.
Adalet Bakanı Gül: "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:14 Kaynak: İHA
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