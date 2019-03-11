Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Adliyenin Kapısı Adaletin Kapısıdır, Bu Kapıya Gelen Herkes Hakkına Erişeceğini...

Adalet Bakanı Gül: "Adliyenin Kapısı Adaletin Kapısıdır, Bu Kapıya Gelen Herkes Hakkına Erişeceğini...

1 saat önce

- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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