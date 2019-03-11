Adalet Bakanı Gül: "Adliyenin Kapısı Adaletin Kapısıdır, Bu Kapıya Gelen Herkes Hakkına Erişeceğini...
1 saat önce
- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:30 Kaynak: AA
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