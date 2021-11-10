Adalet Bakanı Gül, AGİT PA Başkanı Cederfelt ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Margareta Cederfelt ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta ağırladı.

Cederfelt ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, terör, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, ırkçılık gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevi yeni devralan Başkan Margareta Cederfelt'e başarılar diledi. Türkiye'nin, siyasi, ekonomik, askeri, çevre ve ekonomi konularında aktif ve yapıcı bir tutum sergilediğini, insan ticareti ve terörizmle mücadele ile sınır güvenliği konusunda AGİT'e önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Bakan Gül, şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünün güçlenmesi adına çok önemli çalışmalar, reformlar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Türkiye'de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek hazırlamış olduğumuz Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Özellikle bu konuda, terör örgütleri arasında seçicilik yapmadan, terörün dininin, ırkının olmadığı inancıyla, tüm terör oluşumlarına ve örgütlerine karşı mücadele edilmesinin, demokrasinin ve tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, uluslararası iş birliği içerisinde mücadele yapılması, başarıya ulaştırır. Bu konuda ülkemizin, terörle mücadelesinde üye ülkelerle her türlü tecrübe ve bilgi paylaşımına, iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etmek isterim."

Adalet Bakan Gül ayrıca, son yıllarda Avrupa'da yoğun şekilde görülen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi nefret söylemlerinin kaygı verici düzeyde olduğu belirterek bu tutumun Avrupa'nın kendi değerleriyle örtüşmediğini ifade etti.