Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(AİHM) Türkiye, bu ortak hukukun parçası olmaya devam edecektir"
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Adalet Bakanı Gül: "(AİHM) Türkiye, bu ortak hukukun parçası olmaya devam edecektir"

25 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansında konuştu. (3)

Adalet Bakanı Gül: (AİHM) Türkiye, bu ortak hukukun parçası olmaya devam edecektir

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:49 Kaynak: AA
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