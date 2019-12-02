Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (4)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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