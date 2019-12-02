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Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:43 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması
Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (4)
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