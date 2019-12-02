Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, 'Aile Hukuku Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması

Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (4)

Adalet Bakanı Gül, Aile Hukuku Çalıştayı na katıldı

Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:43 Kaynak: AA
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