Adalet Bakanı Gül, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı lanetledi - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binasına yapılan saldırıyı lanetlediğini bildirdi.
Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binamıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kast edenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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