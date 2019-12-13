Adalet Bakanı Gül: "AK Parti, Türkiye'de halının altına süpürülen tüm meseleleri çöze çöze yoluna... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'AK Parti, Türkiye'de halının altına süpürülen tüm meseleleri çöze çöze yoluna... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "AK Parti, Türkiye'de halının altına süpürülen tüm meseleleri çöze çöze yoluna...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK PARTİ İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK PARTİ İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti. (2)

"Bu partideki hiç kimse millete sırtını dönerek siyaset yapamaz"

"AK Parti herkesin omuz vereceği bir hale getirmemiz lazım. Küçük olsun benim olsun anlayışıyla değil. Daha da büyüyeceğiz, daha da herkese ulaşacağız. Bu partiyle birlikte şehrimizi de ülkemizi de daha da güçlendireceğiz anlayışıyla siyasetimizi yapmamız lazım"

" Türkiye'de hangi renk varsa, hangi desen varsa, hangi koku, hangi anlayış varsa AK Parti bunu temsil etmiştir. Türkiye'de halının altına süpürülen tüm meseleleri AK Parti çöze çöze yoluna devam etmiştir"

"Türkiye'de siyaseten kimileri etnik bir siyaset yapıyor. Kimileri farklı bir, iktidara gelme yolunda hiçbir çabası gayreti yok. Ben muhalefette kalayım, projesi olmayan bir anlayış var. Ama AK Parti'nin siyaset tarzı bütün Türkiye'deki sorunları çözme, bütün Türkiye'deki herkesin partisi olma kararlılığıdır"

Adalet Bakanı Gül: AK Parti, Türkiye'de halının altına süpürülen tüm meseleleri çöze çöze yoluna...

Abdülhamit Gül, AK Parti, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:45 Kaynak: AA
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