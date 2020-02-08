Adalet Bakanı Gül: "Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir."

Abdülhamit Gül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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