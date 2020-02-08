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Adalet Bakanı Gül: "Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir."
Son Dakika AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi