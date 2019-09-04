Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret etti

5 saat önce

Adalet Bakanı Gül, Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret ettiBOLU - Bolu'da Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gençlerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül, Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret etti

BOLU - Bolu'da Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gençlerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, her yıl binlerce gencin katıldığı Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Gençlik kampındaki etkinliklere katılan Bakan Gül'e, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da eşlik etti. Kampta ilk olarak öğrencilerle bisiklet turu yapan Bakan Gül, daha sonra kamp merkezi içerisinde bulunan kano alanına gitti. Öğrencilerin kano ile göle açılmasını izleyen Gül, paintball sahasına giderek atış yaptı. Lastiklerin üzerine konulan plastik bardaklara atış yapan Bakan Gül'ün nişancılığı öğrencilerden alkış aldı.

Kamptaki bir grup öğrencinin hep bir ağızdan türkü söylediğini gören Bakan Gül, öğrencilerin yanına oturarak söylenen türkülere eşlik etti. Bakan Gül, son olarak okçuluk yapılan bölgede ok attıktan sonra ziyaretini sonlandırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:38 Kaynak: İHA
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