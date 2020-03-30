Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için...
6 saat önce
HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:44 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi