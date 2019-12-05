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Adalet Bakanı Gül: "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir.
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır."
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