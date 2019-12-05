Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir.
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir.

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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