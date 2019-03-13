Adalet Bakanı Gül: "Amacımız Vatandaşımızın İşini Kolaylaştırmak"
8 dakika önce
- Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
- Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı.(2)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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