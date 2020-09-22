Adalet Bakanı Gül: "Anayasadan başka hiç kimseden talimat almayın" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Anayasadan başka hiç kimseden talimat almayın"
Türkiye Adalet Akademisi İstiklal Marşının okunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Kurdele kesimi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün uygulama adliyesini gezmesi Uygulama adlliyesinden görüntülerANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Uygulama...
Türkiye Adalet Akademisi
İstiklal Marşının okunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Kurdele kesimi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün uygulama adliyesini gezmesi
Uygulama adlliyesinden görüntüler
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Uygulama Adliyesi Açılış Programı"nda konuştu. (5)
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