Adalet Bakanı Gül, Ankara Batı Adliyesi'nde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ankara Batı Adliyesi'nde incelemelerde bulunması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında incelemelerde bulundu.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ankara Batı Adliyesi'nde incelemelerde bulunması
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:48 Kaynak: AA
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