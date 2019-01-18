Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Ankara Batı Adliyesi'nde İncelemelerde Bulundu

Adalet Bakanı Gül, Ankara Batı Adliyesi'nde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ankara Batı Adliyesi'nde incelemelerde bulunması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında incelemelerde bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ankara Batı Adliyesi'nde incelemelerde bulunması
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:48 Kaynak: AA

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