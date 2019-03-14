Adalet Bakanı Gül: "(Ap Raporu) Türkiye'ye Karşı Ön Yargılarla Dolu Bu Rapor Tarihe, Avrupa'nın...
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Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir.
Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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