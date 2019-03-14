Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Ap Raporu) Türkiye'ye Karşı Ön Yargılarla Dolu Bu Rapor Tarihe, Avrupa'nın...

Adalet Bakanı Gül: "(Ap Raporu) Türkiye'ye Karşı Ön Yargılarla Dolu Bu Rapor Tarihe, Avrupa'nın...

3 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: AA

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