Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti.