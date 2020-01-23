Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması Kabulden görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu...
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:55 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması
Kabulden görüntüler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Son Dakika Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün Avrupa ülkelerine ulaşma riskini "orta" seviyeye yükseltti Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı