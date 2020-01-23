Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması Kabulden görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması

Kabulden görüntüler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:55 Kaynak: AA
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