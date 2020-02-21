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Adalet Bakanı Gül: "Arabuluculara giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:04 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı. Başarı oranı yüzde 63. Yani 878 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dava, arabuluculuk mekanizmasıyla birkaç haftada çözüldü." dedi.
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