Adalet Bakanı Gül: "Arabuluculara giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Arabuluculara giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Arabuluculara giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı. Başarı oranı yüzde 63. Yani 878 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dava, arabuluculuk mekanizmasıyla birkaç haftada çözüldü." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Arabuluculara giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı

Abdulhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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