Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı"
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı'

Adalet Bakanı Gül: "Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alternatif çözüm yollarından arabuluculuk kapsamında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını, uyuşmazlıkların yüzde 71'inin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alternatif çözüm yollarından arabuluculuk kapsamında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını, uyuşmazlıkların yüzde 71'inin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.

Bakan Gül, iş ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilen, ihtiyari olarak da uygulanan arabuluculuğa yönelik Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar 1 milyon dosyaya ulaşıldığını bildiren Gül, "Arabuluculukla karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandı. Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]