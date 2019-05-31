Adalet Bakanı Gül'den Kadri Gürsel açıklaması: Kelepçeyi niye takıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili olarak konuşan Adalet Bakanı Gül "Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz" diye konuştu.

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;

"Katkıya açık bir metin. Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak. FETÖ'nün tahrip etmesiyle yargıya güven azaldı" diyen Gül, "Yargıya güveni artırmalıyız. Sorunların üzerine gidip bunlara çözüm üretmeliyiz. Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK SÜRESİ

Uzun tutukluluk sürelerini önlemek amacının da yer aldığı strateji belgesi hakkında konuşan Adalet Bakanı, "Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır" diye konuştu. Gül, "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Gül, "Hakim savcı sayısı 21 bine yaklaştı. Arkadaşların meslek için eğitimlerini de önemsiyoruz. İhtisas mahkemeleri de ihtiyaca göre düzenlenecek" diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji belgesine gelen destekler hakkında konuşan Gül, "Bu belge Türk milletinin belgesi. Herkesin güven içerisinde, herkes kendini güvende hissettiği ortamdır. Sandıktan çıkmayan belli güçler yargıyı manivela olarak kullandı. Yargı üzerine haksız ithamlar üzerinde mekanizmalar kurduk. Yargının üzerine leke gelmemesi için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KADRİ GÜRSEL'E KELEPÇE TAKILMASI

Gazeteci Kadri Gürsel'in kelepçelenerek tutuklanması ve daha sonra tahliye edilmesi hakkında konuşan Adalet Bakanı, "Denetimli serbestlik AK Parti döneminde yapılan değişikliklerden birisi. Bu olayda teknik bazı konular var. Kolluğun kelepçe takmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Kendisi gelmiş, kelepçeyi niye takıyorsunuz? Bu kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Adalet Bakanı Gül, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili olarak ise "Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlerine nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.

ETEK BOYU TARTIŞMASI

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada avukatın etek boyunu olayı sonrası hakimin açığa alınması hakkında Adalet Bakanı Gül, "Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır" dedi.

İCRALIK ÇOCUK MESAJI

Adalet Bakanı Gül, "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur? Bunu da kaldırıcı bir düzenlemeyi yapıyoruz. Daha insani bir çalışmayı da tamamladık, Meclisimiz takdir edecektir" ifadelerini kullandı.