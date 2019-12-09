Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü.

Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü

Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü

Avrupa Konseyi, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:53 Kaynak: AA
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