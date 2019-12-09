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Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:53 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinociv Buric ile görüştü
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