Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanlığının daveti üzerine Türkiye'ye gelen Daems ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, uluslararası adli iş birliği, terörle mücadele, insan hakları ve yolsuzluğun önlenmesi konuları başta olmak üzere AKPM bünyesinde yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gül, görüşme sırasında AKPM Genel Kurulunun 25-28 Ocak 2021'deki kış oturumunda yeniden başkan seçilen Daems'i tebrik ederek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde öngörülen hedeflerden biri olan İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Gül, İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Stratejisi ile başlatılan sürecin insan hakları temelinde sürdürülmesinin amaç edinildiğini ifade etti.

Gül, plan hazırlanırken insan hakları alanındaki tüm temel belgelerin, kararların, raporların dikkatlice analiz edildiğini, Avrupa Konseyinin raporları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının da göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Daems de Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'nın bir parçası olduğunu ifade etti.

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nı daha önce incelediğini ve pek çok açıdan başarılı bulduğunu aktaran Daems, uygulanması noktasında AKPM olarak her türlü desteği vermeye ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

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