Adalet Bakanı Gül, "Avukatlık kanunu ile ilgili bir çalışma, demokratik temsil ve temsilde adalet...
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Adalet Bakanı Gül, "Avukatlık kanunu ile ilgili bir çalışma, demokratik temsil ve temsilde adalet anlamında bir çalışmanın yapılması doğrudur.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül, "Avukatlık kanunu ile ilgili bir çalışma, demokratik temsil ve temsilde adalet anlamında bir çalışmanın yapılması doğrudur. Bu konuda karar Meclis takdirindedir. Ama baro seçimlerinin oy kullanmış bir avukat olarak diyebilirim ki benim oy verdiğim liste 10 bin oy alıyor, diğeri 11 bin oy alıyor. Ben, yönetime bir tane üye seçemiyorum, oyum çöpe gidiyor" dedi. - ANKARA
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