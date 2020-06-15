Adalet Bakanı Gül: "Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir...
Adalet Bakanı Gül: "Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir.
Adalet Bakanı Gül: "Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir."
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:29 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir... - Son Dakika
Son Dakika Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak