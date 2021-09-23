Üye Girişi
Adalet Bakanı Gül, AYM kararlarının etkili şekilde uygulanmasına yönelik projenin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, AYM kararlarının etkili şekilde uygulanmasına yönelik projenin açılışında konuştu Açıklaması

23.09.2021 12:42
Adalet Bakanı Gül, AYM kararlarının etkili şekilde uygulanmasına yönelik projenin açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin devleti, özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir temel zemin olarak gören anlayışla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yürüdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin devleti, özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir temel zemin olarak gören anlayışla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yürüdüğünü belirtti.

Gül, bir otelde gerçekleştirilen "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışında, hak ihlallerini ortadan kaldırmanın ve bu ihlalleri müeyyideye bağlamanın "hukuk devletini güçlendirmek" demek olduğunu ifade etti.

Hukuk devletini güçlendirme yolundaki en önemli adımlardan birinin 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuk sistemine kazandırılan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu olduğunu dile getiren Gül, "23 Eylül 2012'den itibaren uygulanmakta olan bu sistem, rotamızın hak ve demokrasi olduğunun en açık teyidi ve göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel başvuru kurumunu, anayasa ve Türk hukuk sistemi için "devrim" olarak nitelendiren Bakan Gül, milletin temel beklentisinin, insan haklarına bağlı, hukukun üstünlüğüne saygılı, adil ve demokratik devlet düzeninin korunması olduğunu, 2002'den bugüne tüm politika belgelerinin de buna uygun bir yönelimi ortaya koyduğunu bildirdi.

Abdulhamit Gül, Türkiye'nin gücünün, demokrasiye sadakatten, hukuka bağlılıktan geldiğine işaret etti.

Bireysel başvuru sisteminin, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne saygıda önemli bir araç olduğunu belirten Gül, bugüne kadar atılan adımların Türkiye'nin hak ve hürriyet çıtasını yukarı taşıdığını kaydetti.

Bakan Gül, vesayetten milli iradeye geçiş sürecinde insan hak ve hürriyetleri ile çelişen çok sayıda hükmün ve mevzuatın değiştirilerek demokratik hukuk devleti anlayışıyla uyumlu hale getirildiğini aktardı.

"Tercih millete aittir"

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Değişikliğin temelinde iki ayrı devlet tasavvuru arasındaki bilinçli bir tercih, bir irade, bir karar bulunmaktadır. Bir yanda vatandaşları için tırnak içinde makul ve makbul kalıplar üreten ideolojik yaklaşım, diğer yanda insanımızın kendi iyi, makul ve makbul sınırlarını, kendilerinin belirlemelerine imkan tanıyan demokratik devlet. Son 19 yılın tercihi, demokratik devlet anlayışıdır, tasavvurudur, vizyonudur. Bu tercih her şeyden önce millete aittir."

Geçmişte toplumu dünya görüşleri ve yaşam tarzları üzerinden renklere ve kamplara ayırmanın bedelini sadece o dönemin siyasetçilerinin ve aktörlerinin değil tüm milletin ödediğinin altını çizen Gül, o karanlık dönemlerden millet iradesiyle çıkan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir zihniyet dönüşümüne imza attığını söyledi.

Batı ülkeleri ile kıyaslanamayacak ölçüde iç ve dış güvenlik tehditlerine rağmen Türkiye'nin, hak ve özgürlükleri esas alan reform çizgisini büyük bir politik özgüvenle ortaya koyduğuna dikkati çeken Gül, "Türkiye, devleti, özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil, özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir temel zemin olarak gören anlayışla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yürümektedir. Amacımız, bu temel çerçevenin daha da güçlendirilmesidir. Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler reformcu kimliğimizin bileşenleridir." diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planına da değinen Gül, hukukun üstünlüğünün, yargının bağımsızlığının, insanın onurunun mutlak dokunulmazlığının planın bileşenleri arasında yer aldığını anlattı.

Gül, hiçbir vesayet odağının devlet ile vatandaş arasına giremeyeceği bir Türkiye için çaba ve gayret gösterdiklerini belirtti.

Demokrasiden, hukuktan, insan haklarından asla taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Gül, bireysel başvurunun, demokratik bir hukuk devleti altında yaşama bilincine katkı sağladığını söyledi.

"Makul eleştiriler yargının gelişimine de katkı sağlar"

Anayasada, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğu, özel bir hüküm altına alındığını bildiren Gül, "Hukuk devletinde, bireysel başvuru sonucunda verilen karar, sadece o somut uyuşmazlık yönüyle sonuç doğurmakla kalmaz. Diğer benzer olaylarda da göz önüne alınmalıdır." dedi.

Hakim ve savcıların ihlal kararlarına uygun davranmalarının Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından terfilerde dikkate alındığını aktaran Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planında da Anayasa Mahkemesinin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının somut faaliyetlerle desteklendiğini hatırlattı.

Bireysel başvuru sisteminin 9 yıllık uygulamasının değerlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasının önem verilen çalışmalar arasında bulunduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Herkesin Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmüdür ve hukuk devletinin bir gereğidir. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla bu kuralı tahkim ediyoruz. Bununla birlikte, mahkeme kararlarının bağlayıcılığı, kararların hiçbir koşulda eleştirilmeyeceği anlamına da gelmeyecektir. Eleştiri özgürlüğü de demokrasinin bir unsurudur. Demokrasilerde yargı kararları eleştirilebilir, hukukun sınırları içerisinde tartışılabilir. Yargı kararlarına getirilecek bilimsel, hukuksal, makul eleştiriler esas itibarıyla yargının gelişimine de katkı sağlar. Yargı kurumları, kamuoyundan gelen yansımaları adeta bir geri bildirim olarak değerlendirmelidir, kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olmalıdır."

Cumhuriyet, Türkiye, Anayasa, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, AYM kararlarının etkili şekilde uygulanmasına yönelik projenin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor 12:39 Çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'ya beğeni yağıyor Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi 11:40 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Yok artık dedirtecek hırsızlık! Gözlerine kestirdikleri simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar 11:32 Yok artık dedirtecek hırsızlık! Gözlerine kestirdikleri simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı 11:10 İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı 11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:17 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Cübbeli Ahmet'tin Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt         
12:20
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül, AYM kararlarının etkili şekilde uygulanmasına yönelik projenin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement