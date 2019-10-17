Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir...
Son Dakika Genel Adalet Bakanı Gül: 'Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir...

Adalet Bakanı Gül: "Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir meşru müdafaa olarak gerçekleşmektedir" -Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil terör örgütlerine yönelik yapılan operasyondur"İZMİR - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1 Balkan...

Adalet Bakanı Gül: " Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir meşru müdafaa olarak gerçekleşmektedir"

-Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil terör örgütlerine yönelik yapılan operasyondur"

İZMİR - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1 Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumuna katıldı.

Adalet Bakanı Gül: Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir...

Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Abdülhamit Gül, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
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