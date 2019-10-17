Adalet Bakanı Gül: "Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir...
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Adalet Bakanı Gül: "Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir meşru müdafaa olarak gerçekleşmektedir" -Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil terör örgütlerine yönelik yapılan operasyondur"İZMİR - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1 Balkan...
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: " Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir meşru müdafaa olarak gerçekleşmektedir"
-Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil terör örgütlerine yönelik yapılan operasyondur"
İZMİR - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1 Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumuna katıldı.
Çarşamba Belediye Meclisi 6 aylık huzur hakkını Mehmetçik'e bağışladı Tel Abyadlıların Barış Pınarı ile terörden arındırılan ilçelerine dönüşü sürüyor Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş