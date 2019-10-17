Adalet Bakanı Gül: " Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesine göre bir meşru müdafaa olarak gerçekleşmektedir"

-Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil terör örgütlerine yönelik yapılan operasyondur"

İZMİR - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1 Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumuna katıldı.