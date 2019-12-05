Adalet Bakanı Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili olarak "Zanlı 1 Aralık'ta firar etmiş, aranıyordu. 'Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Açıklamayı yapacaktır" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da katıldığı sempozyumda gazetecilerin Ceren Özdemir cinayetine ilişkin soruları üzerine, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklamayı yapacaktır. Zaten firar etmiş kolluk arıyordu. 1 Aralık'ta firar etmiş. Başsavcılık takip ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL