Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklama yapacak"
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, 'Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklama yapacak' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklama yapacak"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili olarak "Zanlı 1 Aralık'ta firar etmiş, aranıyordu.

Adalet Bakanı Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili olarak "Zanlı 1 Aralık'ta firar etmiş, aranıyordu. 'Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Açıklamayı yapacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da katıldığı sempozyumda gazetecilerin Ceren Özdemir cinayetine ilişkin soruları üzerine, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklamayı yapacaktır. Zaten firar etmiş kolluk arıyordu. 1 Aralık'ta firar etmiş. Başsavcılık takip ediyor" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz/İHA)

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı
Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:22:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor, açıklama yapacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]