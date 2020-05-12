- Adalet Bakanı Gül: "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Önümüzdeki dönemde de Bilim Kurulu rehberliği içerisinde diğer uygulamalarda gözden geçirilerek normalleşmeye adım atılacaktır"

"16 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 milyon maske üretilmiştir, 900 bin tulum, 2 milyondan fazla gazlı bez, 633 bin tıbbi gözlük imal edilmiştir. Ayrıca 80 ton kolonya, 2 bin 500 ton temizlik malzemesi ve dezenfektan üretilmiştir"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır" dedi.

Adalet hizmetlerinde Korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9'uncusu gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı saat 12.00'de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Gül, "Dünyanın başına bela olan virüs din, dil ayırt etmemekte, ırk gözetmemektedir. İdeoloji ayırt etmeyen bu virüsün bizlere öğretmiş ilginç günlerden geçiyoruz. Bu günlerin bize özgürlüklerin bizlere ne denli daha değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. İçinde bulunduğumuz bu karantina günlerinde en temel insan haklarının değerini çok daha iyi hatırlamış, bir kez daha anlamış durumdayız" dedi.

Yeni normalde, yargıya ilişkin hedeflerinin korunması noktasında en üst düzeyde kararlılığın söz konusu olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Yeni dönemi daha fazla özgürlük, hukuk ve adaletin tecelli ettiği bir dönem olmasını hepimiz arzu ediyoruz ve insan hakları hukukunu daha da güçlendirmek için önemli bir zemin olarak görüyoruz. Bu zemin üzerinde milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformların gerçekleştirilmesi kararlılığı içerisindeyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm bu çalışmalar hukukun üstünlüğü çerçevesinde temel hak ve özgürlüklere dayalı ve vatandaş odaklı çözümler üretmek içindir. Gerek koordinasyon toplantılarımız, gerek hukuk dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız tüm görüşmeler bu ortak değeri bulmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Yeni normalleşme sürecinde 4 koldan çalışmaları planladıklarını söyleyen Gül, "Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır. Somut bir takvime bağlandığında bunlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Tüm bu çalışmaları da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun uygun bulması ve bu konuda kılavuzların onaylanması ile yürürlüğe girecektir" açıklamasını yaptı.

Noterliklerin bugün itibarıyla normal çalışma dönemine başladığını kaydeden Bakan Gül, "Adli Tıp Kurumu da çalışmalarına yeniden başlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Bilim Kurulu rehberliği içerisinde diğer uygulamalarda gözden geçirilerek normalleşmeye adım atılacaktır. Bunları yaparken bilimin sesine kulak vereceğiz, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini takip edeceğiz. Tedbirleri alırken nasıl Bilim Kurulu'nun önerileriyle almışsak, tedbirlerin kalkması sürecini de yine Bilim Kurulu'nun önerileriyle kaldıracağız" diye konuştu.

"İnfaz boyutu ile adalet sistemi bu tarihi dönemde tarihi bir rol almış durumdadır" diyerek sözlerini sürdüren Gül, "İki hususa bu süreçte dikkat etmek isterim. Birincisi işyurtları faaliyetleridir. Bu süreçte işyurtları faaliyetlerini sağlık merkezi çalışmalarına yoğunlaştırmış durumdayız. Bugün bir sağlık çalışanımızın giymiş olduğu bir tulumda, bir vatandaşımızın takmış olduğu maskede kim bilir hangi hükümlünün el emeği bulunmaktadır. Hükümlü ve tutukluların işlemiş oldukları suçlar bu insanların toplumumuzun bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bugün iş yurtları kurumu bütün dünyaya örnek olacak şekilde topluma hazırlanma aşamasında çok önemli bir misyonu ifa etmektedir. Üreten, faydalı olan ve faydalı olmaktan mutluluk duyan bireylerin toplum düzeni için, sağlık için vazgeçilmez olduğu açıktır. Burada temel yaklaşımımız insana verdiğimiz değerdir. Hükümlülerin yeniden topluma hazırlandırılması için işyurtları da çok önemli bir başarı hikayesi ortaya koymuştur. Atölyelerimizde hükümlüler tarafından maskeden tuluma, ameliyat önlüğünden gözlüğe kadar birçok üretim yapılmıştır. 16 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 milyon maske üretilmiştir, 900 bin tulum, 2 milyondan fazla gazlı bez, 633 bin tıbbi gözlük imal edilmiştir. Ayrıca 80 ton kolonya, 2 bin 500 ton temizlik malzemesi ve dezenfektan üretilmiştir" dedi.