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Adalet Bakanı Gül: "Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz."
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