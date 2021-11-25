Üye Girişi
Bakan Gül: "Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz" - Son Dakika

Bakan Gül: "Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz"

25.11.2021 16:11

Bakan Gül: "Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bize ataerkil toplum derler ama biz anaerkil bir toplumuz" "Devletin kendine ait, tedbirleri alma konusunda genel işleyişin dışında buraya...

Bakan Gül: "Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Bize ataerkil toplum derler ama biz anaerkil bir toplumuz"

"Devletin kendine ait, tedbirleri alma konusunda genel işleyişin dışında buraya farklı bir bakış ortaya koyması aşikar"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şu anda tek taraflı ısrarlı takibin 'kişinin huzur ve sükununu bozma suçu' olarak değerlendirilerek, 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını hatırlatarak, "Bunun sadece kişilerin huzur ve sükununu bozma olarak değerlendirilmesinin ve cezanın 3 aydan bir yıla kadar hapis olarak verilmesinin caydırıcı olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 15. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı. Çok sayıda kadına yönelik dernek, vakıf ile üniversite ve sivil toplum kuruluşundan temsilcinin bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Gül, "Bir insanlık sorunu olarak gördüğümüz kadına karşı şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak hepimiz için bir insanlık borcudur. Kadına karşı şiddeti 'ama'sız ve 'fakat'sız lanetliyor ve reddediyoruz. Sadece şiddetin değil, şiddeti meşru gösteremeye çalışan her davranışın ve refleksin de karşısındayız ve en güçlü şekilde karşı durmaya devam edeceğiz. Zira şiddet aile ve çocuklar başta olmak üzere hepimizi olumsuz etkilemekte ve toplum yapımızda yıkıcı bir etki ortaya koymaktadır. Bu zorbalık, bu zalimlik mahrem bir mesele değildir. Şiddet mağduru kadınlar için adalet kapısının daima açık olduğunu bilmelerini bir kez buradan hatırlatıyorum" dedi.

"Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz"

Bakan Gül, şu anda tek taraflı ısrarlı takibin 'kişinin huzur ve sükununu bozma suçu' olarak değerlendirilerek, 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ancak gelinen noktada bu cezayı caydırıcılık ve ıslah açısından yeterli görmediğimizi paylaşmak isterim. Bir kadın; iş yerinden, fabrikasından, kafeden, parktan, üniversiteden çıkıp evine giderken ya da trafikte ısrarla takip edildiğinde bunun sadece kişilerin huzur ve sükununu bozma olarak değerlendirilmesinin ve cezanın 3 aydan bir yıla kadar hapis olarak verilmesinin caydırıcı olmadığını düşünüyoruz. Bu eylemin farklı bir suç haline getirilerek cezasının da daha nitelikli bir şekilde yapılması hususunda bu toplantıda değerli fikirlerin çıkacağına inancımız tam. Bu farkındalık çalışmasının kadınlarımızın rahatça dolaşma, gezme ve hareket etme özelliğine saldırı olarak gördüğümüz bu fiillerin etkin bir şekilde müeyyide altına alınmasının çok değerli bir anlamı olduğuna inanıyoruz. Kimse kimseye bırakın şiddet eylemi yapmasını rahatını kaçırmasına, huzurunu bozmasına bile hakkı yoktur. Bu konuda da ne yapılması gerekiyorsa bunların değerlendirmesinin burada yapılacağına inanıyorum."

"Devletin kendine ait, tedbirleri alma konusunda genel işleyişin dışında buraya farklı bir bakış ortaya koyması aşikar"

Bakan Soylu, kadına şiddetin; kadının masumiyetinden ve erkeğin kadını güçsüz hissetmesinden kaynaklanan bir sorun olduğunu belirterek, "Devletin de kendine ait, tedbirleri alma konusunda genel işleyişin dışında buraya farklı bir bakış ortaya koyması aşikar. Ama bu sorun sadece bizlik bir sorun değil. Bütün ülkelerde var. Gelişmişliğe, gelir seviyesine, eğitime, kırsalda veya şehirde oturup oturduğuna bakmıyor. Bütün dünyada böyle bir sorun var. Bu şu demek değil: 'Bütün dünyada bu var, bizde de biz bunu normalleştirelim.' Haşa. Böyle bir şey yapmamız doğru değil, böyle bir şeyi zihnimizden geçirmemiz de doğru değil" dedi.

"Biz millet olarak karar verdiğimiz bir meselede başarılı olma hasretimiz var"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Kadına şiddet bitti mi? Hayır. Bitecek mi? Hepimiz bitmesini umuyoruz. 245 bin ihbar gelmiş KADES'e. Yani 245 bin ihbardan 244 bin 999'u yanlış veya sahte yapılmış olsa, bir tane yapılmış olsun, 245 bin defa oraya gitmeye değer. Bu meseleye hep birlikte böyle bakmak gerekir. Daha çok alacağımız yolumuz var. Biz millet olarak karar verdiğimiz bir meselede başarılı olma hasretimiz var."

"Bize ataerkil toplum derler ama biz anaerkil bir toplumuz"

Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada, olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Pandemiyi biz oluşturmadık. Ama pandemi dünyanın küresel bir sorunu. Göçü de biz oluşturmadık. Dikkat edin; çok uzun yıllardan beri birlik olmaya çalışan Avrupa'yı sadece bir göç sorunu sarsıyor. Birbirlerine girmiş durumdalar. Bizim başımıza gelenin onda biri onların başına gelse herhalde birbirleri ile saç saça baş başa bir durum ile baş başa kalırlar. Her zaman söylüyorum. Bize ataerkil toplum derler ama biz anaerkil bir toplumuz. Bunu hiç unutmadan, kadına şiddet meselesini dünyada en iyi çözen millet, en iyi çözen ülke olmak zorundayız" diye konuştu.

Toplantıya Adalet Bakan Yardımcı Zekeriya Birkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Gürkan Yiğitbaşı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar da katıldı.

Bakan Gül: Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz
Bakan Gül: Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz
Bakan Gül: Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz
Bakan Gül: Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz
Bakan Gül: Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz
Bakan Gül: Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz

Süleyman Soylu, Adalet Bakanı, Derya Yanık, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 16:28 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı 15:43 Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor         
16:29
''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı         
16:20
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Gül: "Bir kadının ısrarla takip edilmesine istenen bir yıllık hapis cezasının caydırıcı olmadığını düşünüyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement