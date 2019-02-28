Adalet Bakanı Gül: "Biz Etle Tırnak Gibiyiz Bizi Kimse Birbirimizden Ayıramaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bölge halkı hem Kürt diye hem dindar diye dayak yedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bölge halkı hem Kürt diye hem dindar diye dayak yedi. Bir sağdan dayak yedi, bir soldan dayak yedi. AK Parti ile özgürlüklerimize, haklarımıza daha güçlü kavuştu. Herkes birinci sınıf vatandaş oldu." dedi.



Bakan Gül, Van'daki temasları kapsamında, adliyedeki programının ardından Valiliğe geçti, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.



Daha sonra AK Parti Tuşba Belediye Başkan adayı Salih Akman'ın seçim bürosunun açılışına katılan Gül, burada yaptığı konuşmada ne zaman milletin başı dik olsa ne zaman millet sandıktan çıksa karşısına hep vesayetçilerin, darbecilerin çıktığını söyledi.



"Bir takım manipülasyonlarla Türkiye ekonomisini bozmaya çalışıyorlar"



Bu ülkede AK Parti gelinceye kadar vatandaşların "Makbul vatandaş, makbul olmayan vatandaş" diye ikiye ayrıldığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:



"Ötekileştiren siyaset ayrımını AK Parti, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi tarihin çöp tenekesine attı. Bu ülkede nerede doğarsa doğsun 82 milyon vatandaşın hepsi birinci sınıf vatandaştır. Erdoğan'a, AK Parti'ye karşı ittifak kuranların Türkiye diye bir derdi yok. Onlar kendi iktidarları sürsün, eski Türkiye gelsin istiyorlar. Bu ülkede kendi vatandaşını, hastane parası ödeyemediği için hastanede rehin eden tablo eski Türkiye tablosudur. Bir takım manipülasyonlarla Türkiye ekonomisini bozmaya çalışıyorlar. AK parti inşallah bütün sorunları çöze çöze milletin cebindeki parayı artırmaya devam edecek."



Gül, ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini, parçalayamayacağını kaydederek, bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Vanlılar olduğunu dile getirdi.



Çukur siyasetini de çukura gömdüklerini, kimsenin vatandaşların huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Gül, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını yaptı.



Daha sonra İpekyolu ilçesine geçen Gül, AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı Muhsin Aydın'ın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.



Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada da, 17 yılda AK Parti hükümetlerinin Van'a çok büyük yatırımlar yaptığını, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra halının altına süpürülen kentin sorunlarını çıkararak çözüme kavuşturduğunu ifade etti.



"AK Parti birliğin teminatıdır"



Ülkede, ret, inkar ve asimilasyon politikalarının olduğunu söyleyen Gül, "Bölge halkı hem Kürt diye hem dindar diye dayak yedi. Bir sağdan dayak yedi, bir soldan dayak yedi. AK Parti ile özgürlüklerimize, haklarımıza daha güçlü kavuştu. Herkes birinci sınıf vatandaş oldu. Bunu AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan getirdi bu ülkeye. Bu ülkenin yöneticileri memurların maaşlarını ödeyebilmek için ülke ülke geziyordu. Kalan sorunları da yine biz çözeceğiz. AK Parti birliğin teminatıdır. 'AK Parti gitsin'den başka derdi olmayanlara 31 Mart'ta gereken cevap verilecek." diye konuştu.



Seçim bürosunun açılış kurdelesini kesen Gül, ardından çevredeki esnafı ziyaret etti, Kültür Sokak'taki kafede gençlerle sohbet etti.



Vatandaşların da taleplerini dinleyen Gül, daha sonra Edremit ilçesinde, AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say'ın seçim bürosunun açılışına katıldı.



Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada ise daha önce millete, "her zaman güdülecek, sadece oy verecek ama yönetime katılmayacak" diye bir anlayışla bakıldığını belirtti.



"Biz etle tırnak gibiyiz bizi kimse birbirimizden ayıramaz"



Van'ın sokaklarında daha önce Kürtçe şarkıları duymanın hayal olduğunu, gizli gizli şarkıların dinlendiğini anımsatan Gül, şunları kaydetti:



"Yunus Emre de Fekiye Teyran da Ahmed-i Hani de Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli de bizim dedik, Mela Ahmedi Ciziri de bizim dedik. Kürt'ü de Türk'ü de bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı dedik. Ben bu ülkede küçüklükten beri Kürtçe ninnilerle büyüdüm. Sen bu dili mahkemede kullandığında, savunma yaptığında 'bilinmeyen bir dil' diyor. Sen bilmiyor olabilirsin ama bin yıldır Selahaddin Eyyubi buradaydı, Ahmedi Hani de buradaydı. AK Parti bu yasakçı anlayışa son verdi. Kürtçe ninnilerle büyümüş bir nesle sen kalkıp 'bilinmeyen bir dil' diyemezsin. Yasaklayamazsın, engelleyemezsin, Selahaddin Eyyubi ile Alpaslan kardeşliğini asla ama asla ortadan kaldıramazsın. Biz etle tırnak gibiyiz bizi kimse birbirimizden ayıramaz."



Bakan Gül, seçim ofisinin açılış kurdelesini kestikten sonra kentten ayrılmak üzere havaalanına geçti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, Yanında Dikkat Çeken 2 İsimle Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Dolandırıcı, "Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor" Deyip Binlerce Türk Lirasını Götürdü

Erdoğan, Miting Sonrası Yanına Gelen Küçük Çocuğa Kendi Tespihini Hediye Etti