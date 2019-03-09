Adalet Bakanı Gül: "Biz Sırtımızı Terör Örgütlerine Değil, Gaziantep'e Dayayan Bir Partiyiz" –
35 dakika önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül: "Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep'e dayayan bir partiyiz"GAZİANTEP (AA) – Adalet...
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti
Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül
:
"Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep
'e dayayan bir partiyiz"
GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:54 Kaynak: AA
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