Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Biz Sırtımızı Terör Örgütlerine Değil, Gaziantep'e Dayayan Bir Partiyiz" –

Adalet Bakanı Gül: "Biz Sırtımızı Terör Örgütlerine Değil, Gaziantep'e Dayayan Bir Partiyiz" –

35 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül: "Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep'e dayayan bir partiyiz"GAZİANTEP (AA) – Adalet...

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül:
"Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep'e dayayan bir partiyiz"

GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor Köprüde Can Pazarı

Dışişleri Bakanlığından Belçika'nın PKK Kararına Sert Tepki: Kabul Edilemez Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:29:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Biz Sırtımızı Terör Örgütlerine Değil, Gaziantep'e Dayayan Bir Partiyiz" –
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]