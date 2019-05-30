Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bizden milletimizin beklediği tek bir şey var adalet vermek adalet dağıtmak"
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Adalet Bakanı Gül: "Bizden milletimizin beklediği tek bir şey var adalet vermek adalet dağıtmak"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programı Dua edilmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programı
Dua edilmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Gül: Bizden milletimizin beklediği tek bir şey var adalet vermek adalet dağıtmak
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:41 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül, Güncel
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