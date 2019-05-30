Adalet Bakanı Gül: "Bizden milletimizin beklediği tek bir şey var adalet vermek adalet dağıtmak"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programı Dua edilmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:41 Kaynak: AA
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