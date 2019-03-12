Adalet Bakanı Gül: " Bizim Derdimiz Her Zaman Bağımsızlık Mücadelesidir"
29 dakika önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vatandaşları selamlaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması TRABZON - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da Arsin'de vatandaşlara hitap etti.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün vatandaşları selamlaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
TRABZON - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon
'da Arsin
'de vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:19 Kaynak: AA
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